Survivor 2020'de 13 Temmuz Pazartesi günü bir kişinin daha şampiyonluk hayallerine vedası ekranlara geldi. Halkın oylarına göre belirlenen SMS sıralamasında Barış, Yasin ve Cemal Can arasından elenen isim kim oldu?Survivor 2020'de yarı finalde kim elendi? Finale giden iki isim kim oldu? Survivor 2020 'nin canlı yayınlanan 135. yeni bölümünde merak edilen her şey cevabını buldu. Dün akşam (13 Temmuz) Survivor 2020'de neler olduğunu, kimin elendiği, SMS sıralamasını, Survivor 2020 iki finalistini haber detaylarımızda bulabilirsiniz.

SURVIVOR'DA KİMLER BÜYÜK FİNALE KALDI?

TV8 ekranlarında heyecanla izlenen Survivor yarı finalinde merakla beklenen sonuç Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oylama sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre BARIŞ MURAT YAĞCI ve CEMAL CAN CANSEVEN Survivor 2020'de Büyük Finale kaldı.

13 TEMMUZ PAZARTESİ SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020'nin 135. bölümünde yarı final heyecanı İstanbul'dan yapılan canlı yayın ile dün akşam TV8 ekranlarına geldi. İstanbul'da Galaport'ta kurulan özel sahne ile heyecanlı, eğlenceli, duygusal sahne yaşandı.

Sezon başından bu yana Survivor'a damgasını vuran sahnelerin yayınlandığı esnada Barış, Cemal Can, Yasin için oylama başlamıştı.

Saat 24.00 itibariyle sona eren Survivor 2020 yarı final oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Buna göre oluşan SMS sıralamasında daha az oy alan YASİN OBUZ, Survivor'dan elendi.

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

25 Mayıs 1995'te İzmir'de doğan Cemal Can Canseven'in annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okuyan isim, liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversitede okurken, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından sporu hiç çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Aktif spor geçmişi olduğunu dile getiren Cemal Can Canseven tüm bunların dışında DJ kimliği ile de tanınıyor. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmişti. Cemal Can Canseven'in, Instagram'da 2,9 milyon takipçisi var.

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 doğumlu. Küçük yaşlardan bu yana spora ilgisi hiç bitmemiş bir isim olan Yasin, 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Özellikle futbola ilgisi ile bilinen yarışmacının 2 yıl kadar jimnastik yaptığı da biliniyor.

Yasin Obuz, Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında fitness, futbol, yüzme gibi spor branşlarıyla uğraştı. Okulun son dönemlerinde ise yemek yapmaya başladı. Bu konuda eğitimlere de katılan Yasin Obuz, aşçılık alanında git gide uzmanlaşmaya başladı.

Mutfak konusunda kendini geliştirmek için 20 kadar ülkeye seyahat eden Obuz, gittiği yerlerde farklı yemek kültürleriyle tanıştı ve hatırı sayılır bir tecrübe kazandı.

Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve kendine özgü tavırları ile sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi.

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir Alaçatı’da dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez etme kararı aldı.

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Anadolu Efes’te 10 sene forma giyen Barış, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştı. Bir dönem modellik de yapan Survivor Barış, voleybol, atletizm, masa tenisi ve yüzme gibi birçok farklı spor dalı ile de ilgilendi.

Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

Survivor Barış'ın rol aldığı projeler

Kiralık Aşk

Şevkat Yerimdar

2014 - Kocamın Ailesi (Dizi)

2015 - Kiralık Aşk (Dizi)

2016 - Şevkat Yerimdar (Dizi)

SURVIVOR 2020 BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

Bu akşam yapılacak elemenin ardından sona kalan iki yarışmacı belli olacak. 14. sezonuna Ünlüler Gönüllüler konsepti ile hızlı bir giriş yapan ve herkesin gönlüne taht kuran Survivor 2020 14 Temmuz akşamı büyük finalini yaparak TV8 ekranlarına bu sezon için veda edecek. Survivor 2020 şampiyonu yarın akşam belli olacak!