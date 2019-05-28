Survivor ödül oyununu kim kazandı soruları merak konusu oldu. Gezi ödülü için kıyasıya yarışan Survivor Yıldızları ile Survivor 2019 takımları zorlu parkurda mücadele etti. Ödül oyununu kaybeden takımda gerginlik yaşandı. Diğer bir yarışma ise Anlat Bakalım oldu. Başarılı iki takım Anlat Bakalım yarışması ile eğlenceli anlar yaşadı. Yarışmayı kazanan takım kola ve kıymalı pide kazandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununu Survivor Yıldızları 10'a 9 kazandı. Survivor Yıldızlar Mykonos tatili için yola çıktı

SURVİVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci yarışma Anlat Bakalım oldu. Survivor Yıldızları ile Survivor 2019 takımı karşı karşıya geldi. Kazanan Siyah ve Beyaz takım kola ve kıymalı pideyi yemeye hak kazandı.

SURVİVOR HİKMET'E NE OLDU?

Öte yandan, Survivor yarışmacısı Hikmet, geçtiğimiz hafta oyun sırasında sakatlanmıştı.Acun Ilıcalı cumartesi akşamı yaptığı açıklamada "Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.” demişti.

Survivor 2019'da yarışan, geçtiğimiz günlerde beyaz takımda talihsiz bir sakatlık yaşayan Hikmet, dün akşam ekranlara gelen bölümde Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.

Doktor kararı ile adaya ve arkadaşlarına veda eden Hikmet, son olarak Survivor'dan elenerek veda etmeyi tercih edeceğini söyledi ve arkadaşlarıyla vedalaştı.