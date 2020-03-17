Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın bu akşamki bölümü sonrasında gündeme geldi. Survivor'da heyecan katlanırken, bu haftanın ilk eleme adayı dün akşam belirlenmişti. Diğer adaylar ise yarın belirlenecek ve eleme gerçekleştirilerek bir yarışmacı daha Survivor hayallerine veda edecek. İşte Survivor son bölüm detayları

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu yemekti. Açlık ile büyük bir mücadele veren Survivor yarışmacıları için yemekli ödül oyunları oldukça önemli. Kıyasıya rekabetin ödül oyununun kazananı 10'a 7 Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Survivor eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Cemal Can'ın gözyaşları konseye damgasını vurdu. Survivor'da dün akşam ilk eleme adayı Cemal Can oldu.

SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.