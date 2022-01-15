Survivor Nisa neden yok, ne oldu? Survivor Nisa Bölükbaşı yarışmadan çıktı mı, geri dönecek mi?

Survivor 2022: All Star yarışması bu akşam başlıyor. Survivor 2020'de yarışan ve yarışmaya damgasını vuran Nisa Bölükbaşı Survivor 2022: All Star kadrosu içerisindeydi. Ancak yayınlanan fragmanda Nisa Bölükbaşı'nın olmaması dikkat çekti. Peki, Survivor Nisa neden yok, ne oldu? Survivor Nisa Bölükbaşı yarışmadan çıktı mı, geri dönecek mi? İşte detaylar...

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK?

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

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Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.