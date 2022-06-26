TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2022’de rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı. Survivor'da geriye 5 isim kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2022 ne zaman bitecek araştırıyor.

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor All Star'da büyük finale kısa bir süre kala Acun Ilıcalı, sezonun bitiş tarihine yönelik açıklama yaptı.

Ilıcalı 23 Haziran Perşembe akşamı finalin tam 1 hafta sonra olacağını söyledi. Bu bilgilere göre Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

En son Nagehan'ın elendiği yarışmada yarışmacı sayısı 5'e indi. Bu isimler Nisa, Hikmet, Ayşe, Adem ve Batuhan oldu.