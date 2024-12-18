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        Haberler Bilgi Magazin Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2025 All Star tarihi belli oldu

        Survivor ne zaman başlıyor? Survivor 2025 All Star tarihi belli oldu

        Survivor 2025 yarışması yeni sezon için geri sayım başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımından isimler yayınlanan programın fragmanında belli oldu. Peki Survivor ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:01
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        • 1

          Kıyasıya mücadelelerin yer aldığı Survivor All Star yeni sezon çekimleri başladı. Survivor 2025 tanıtım fragmanı yayınlanırken yayın tarihini de yer verildi. İşte Survivor 2025 yayın tarihi

        • 2

          SURVİVOR HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLİYOR?

          Survivor All Star 2025 sezonu çekimleri başladı. Survivor çekimleri Dominik'te yapılıyor.

        • 3

          SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

        • 4

          SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR?

          ÜNLÜLER TAKIMI

          İsmail Balaban

          Serenay Aktaş

          Barış Murat Yağcı

          Sema Aydemir

          Zeynep Alkan

          Batuhan Karacakaya

          Yağmur Banda

          Ayşe Yüksel

          Adem Kılıçcı

          GÖNÜLLÜLER TAKIMI

          Batuhan

          Tuğba

          Adilhan

          Dilşah

          Mevlüt

          Kübra

          Göksu

          Kaan

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