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        Haberler Bilgi Magazin Survivor ne zaman başlıyor, saat kaçta? Survivor 2025 yarışmacıları kimler?

        Survivor ne zaman başlıyor, saat kaçta? Survivor 2025 yarışmacıları kimler?

        Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oldu. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı programda İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı gibi isimler yer alacak. Peki Survivor ne zaman başlıyor, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:26
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        • 1

          Survivor All Star 2025 takımında ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları belli oldu. Yeni yayın dönemine başlayacak olan Survivor’ın başlayacağı saat belli oldu. İşte Survivor tarihi

        • 2

          SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Survivor All Star 1 Ocak 2025 saat 20.00’da başlayacak.

        • 3

          SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

          Tuğba Yeni

          Dilşah Kurt

          Batuhan Gökgöz

          Mevlüt Koçak

          Göksu Küçükali

          Adilhan Numan

          Kaan Kazgan

          Kübra Avcı

        • 4

          SURVİVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

          Zeynep Alkan

          Serenay Aktaş

          Batuhan Karacakaya

          Adem Kılıç

          İsmail Balaban

          Ayşe Yüksel

          Sema Aydemir

          Barış Murat Yağcı

          Yağmur Banda

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