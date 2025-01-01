Survivor ne zaman başlıyor, saat kaçta? Survivor 2025 yarışmacıları kimler?
Survivor 2025 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oldu. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı programda İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı gibi isimler yer alacak. Peki Survivor ne zaman başlıyor, saat kaçta?
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Survivor All Star 2025 takımında ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları belli oldu. Yeni yayın dönemine başlayacak olan Survivor’ın başlayacağı saat belli oldu. İşte Survivor tarihi
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SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor All Star 1 Ocak 2025 saat 20.00’da başlayacak.
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SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
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SURVİVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda