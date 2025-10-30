Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı: TV8 Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları açıklandı mı?

        Survivor ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler - All Star yarışmacıları açıklandı mı?

        "Survivor ne zaman başlıyor?" sorusu gündeme geldi. Survivor, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2026 Survivor Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım devam ederken, yarışmanın başlayacağı tarih ile kadroda yer alacak isimler merakla araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu ilk yarışmacı ile birlikte yeni sezona dair heyecan artış gösteriyor. İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 00:26 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kasım ayına az bir süre kala Survivor, 2026 Ünlüler - All Star sezonu merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezonda, yarışmacı kadrosu ile Dominik’teki zorlu parkurlar için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı’nın ilk yarışmacıyı duyurması, yeni sezon heyecanını doruğa çıkardı. Detaylar haberimizde...

        • 2

          SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

          SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

          2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Açıklamalara göre Keremcem ve Dilan Çıtak kadroda yerini aldı.

        • 3

          SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?

          All Star

          Zeynep Alkan

          Serenay Aktaş

          Batuhan Karacakaya

          Adem Kılıç

          İsmail Balaban

          Ayşe Yüksel

          Sema Aydemir

          Barış Murat Yağcı

          Yağmur Banda

          Gönüllüler

          Tuğba Yeni

          Dilşah Kurt

          Batuhan Gökgöz

          Mevlüt Koçak

          Göksu Küçükali

          Adilhan Numan

          Kaan Kazgan

          Kübra Avcı

          Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.

        • 4

          SURVİVOR 2025 ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?

          Survivor 2025 sezonunda şampiyonluk kupasını Adem Kılıçcı kaldırdı.

          Görseller: TV8

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Habertürk Anasayfa