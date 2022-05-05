SURVİVOR MERVE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor Merve Aydın'ın sağlık durumunun nasıl olduğu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği henüz belli olmadı. Merve Aydın'ın sağlık durumunun bu akşam konseyde Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.