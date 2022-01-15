Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Merve Aydın'ın hayatı, yaşı ve biyografisi

Survivor 2022 için geri sayım bitti. TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 bu akşam yani 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Yarışmanın takipçileri 2022 yılında Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı kapsamında yarışacak yarışmacıları araştırıyor. Survivor Ünlüler takımında yer alan sporcu yarışmacılardan biri de Merve Aydın oldu. Merve Aydın'ın hayatı merak konusu. İşte Merve Aydın yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın 17 Mart 1990 yılında Bakırköy, İstanbul'da dünyaya gelmişti. Orta mesafe koşan Türk atlet Merve Aydın 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

Merve Aydın, 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.