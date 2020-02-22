Survivor Mert Öcal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Mert Öcal Survivor'da yarışmalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mert Öcal 29 Eylül 1982'de İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.