Survivor 2022 All Star tüm hızıyla devam ederken kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Survivor'da finale adım adım yaklaşılmaya başlarken her bir dokunulmazlık oyunu ayrı bir önem arz ediyor. Geçtiğimiz hafta dört dokunulmazlığın üç tanesini kazanan Mavi takım serisine devam etmek için oyun alanına çıkarken; Kırmızı takım ise kötü gidişatına "Dur!" demek için yarışa çıkıyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...