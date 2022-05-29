Survivor ikinci eleme adayı bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası belli olacak. Son olarak geçtiğimiz hafta Kırmızı Takımdan Sude Burcu'nun elenmesiyle Kırmızı Takım yarışmacıları 5 kişi kaldı. Azalan sayılarla beraber artık her pota ölüm potası. Finale geri sayımın başlamasıyla dokunulmazlık oyunları ayrı bir önem taşıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...