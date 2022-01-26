Survivor All Star 2022'de bu akşam yapılan konseyde adaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Sercan, Berna, Mert ve Ayşıl eleme adayı olduğu Survivor’da, halk tarafından en az oyu alan yarışmacı belli oluyor. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte 26 Ocak 2022 Survivor'dan elenen isim...