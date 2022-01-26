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Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? 26 Ocak SMS oy sıralaması ile Survivor elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? sorusu bu akşam yapılan ada konseyinde belli oluyor. Survivor All Star 2022'de bu akşam potada yer alan Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan eleme heyecanı yaşıyor. Survivor'da adaya veda eden ismi SMS oylamasının ardından ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. İşte 26 Ocak Survivor'da eleme gecesine dair ayrıntılar

26.01.2022 - 22:33 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star 2022'de bu akşam yapılan konseyde adaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Sercan, Berna, Mert ve Ayşıl eleme adayı olduğu Survivor’da, halk tarafından en az oyu alan yarışmacı belli oluyor. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte 26 Ocak 2022 Survivor'dan elenen isim...

  • SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor 2022’de ikinci haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Ünlülerden Mert, birinci eleme adayı olarak çıktı. İkinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler oldu ve oylama ile ikinci eleme adayı olarak Berna’yı sürgün kampına gönderdi. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından 3. Eleme adayı Ayşıl oldu. Dördüncü eleme adayını Nagihan belirledi. Ve Sercan’ı dördüncü eleme adayı olarak gösterildi.

  • SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

    Bu akşam eleme konseyi öncesinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, ödül oyununda karşılaşacak. Zorlu bir deniz parkurunda mücadele edecek yarışmacıları, finalde atış yerine zorlu bir bulmaca bekliyor olacak. Nefes kesen karşılaşmaların ekrana geleceği oyunda kazanan takım güzel bir ödüle kavuşacak.

  • SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor All Star’da elenen isim bu akşam belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler. Sürgün adasında olan eleme adayları, bu akşam konseye katılacak. Pazartesi akşamı yapılan SMS oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. 2. hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az oy alan yarışmacı Survivor olma hayallerine veda edecek.

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