Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor'un çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde devam ediyor. Bu akşam seyirciyle buluşan Survivor All Star'da sürgün adasına gidecek üçüncü kişi belli olacak. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarının sonucu merak konusu oldu. Bilindiği gibi dokunulmazlık oyununu kaybdeden takımdan bir kişi ada konseyinde gerçekleşecek oylamanın ardından sürgün adasına gönderilecek. İşte 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim elendi sorusunun cevabı