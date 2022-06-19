Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 19 Haziran 2022 Pazar Survivor 1.eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 19 Haziran Survivor 1.eleme adayı kim oldu?

Survivor programında bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı devam edecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da son elenen isim belli olmuştu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından 19 Haziran Pazar Survivor 1.eleme adayı netlik kazanacak. Yarışmayı takip edenler 19 Haziran 2022 haftanın 1. eleme adayının kim olacağını merak ediyorlar. İşte, detaylar...

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