Survivor 2022 All Star'da bu akşam ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı arasındaki kıyasıya mücadelenin ardından üç dokunulmazlık oyununun da kazananı belli oldu. Bu akşam haftanın ödül oyununu oynamak için parkura çıkan yarışmacılar arasından elenen isim çarşamba akşamı belli olacak.