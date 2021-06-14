Survivor 2021 eleme gecesi bu akşam gerçekleşti. 13 Haziran'da Survivor eleme potasına giden adaylar Aleyna, Batuhan ve Ayşe olmuştu. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giren isimler Batuhan, Aleyna ve Ayşe idi. Bu üç isim arasında seyirci oylaması Cumartesi günü yapıldı. Bu oylamanın sonucuna göre en az oyu alan Batuhan, Survivor’dan elendi.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da doğdu.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de Türk – Yunan yarışmacıları, ödül oyununda üçüncü kez karşı karşıya geldi. Mavi ve kırmızı takımların karışması sonrasında Survivor ödül oyununda müthiş mücadeleler yaşandı. Parkurda yarışmacılar, tüm engelleri geçip iki farklı atışı yapmaya çalıştı. İlk önce kum torbası ile küpü sepete sokmaya çalışan yarışmacılar, sonrasında masa üzerinde topu yuvarlayarak ikinci atışı yapmak için uğraştı.

Ödül oyununda mücadele başta kafa kafaya gidiyordu. Fakat Mavi takım, 3-3’den sonra üst üste sayılar alarak rakibiyle farkı dörde çıkardı. Mavi takım, bu üstünlüğünü oyunun sonuna kadar korudu. Mücadele sonunda 10-5 skorla ödül oyununu kazanan Mavi takım oldu.