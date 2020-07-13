Survivor 2020’de dün akşam son dokunulmazlığı Cemal Can kazandı. Böylece bu akşam eleme potasından kurtulan Cemal Can, Survivor’ın son üç ismi arasına adını yazdırdı. Diğer üç isim ise bu akşam canlı yayında bir halk oylamasına katıldı. Seyircilerin verdikerli oylar sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre Survivor’a veda eden isim belli oldu. Bu isim, Berkan mı Yasin mi Barış mı oldu? Survivor 2020’den kim elendi? Survivor’da son üçlü kimler oldu? İstanbul’a gelecek olan isimler kimler oldu? İşte 12 Temmuz Survivor 2020'de yaşananlar...

CEMAL CAN, SURVIVOR 2020’NİN SON DOKUNULMAZI!

Survivor 2020’de yarışmanın tarihinde bir ilk olan canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. Final Dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor’ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020’nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de Dominik Finali sona erdi. Dokunulmazlığı kaybeden Barış, Berkan, Yasin için canlı yayında konsey toplandı. Bu isimler için halk oylaması yapıldı. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları sonucunda bir SMS sıralaması oluştu. Bu sıralamada en az oyu alan Berkan, Survivor 2020’ye veda etti.

SURVIVOR 2020 FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de elenen isim ile birlikte İstanbul'a gidecek 3 isim de kesinleşti. Bu isimlerden biri dokununulmazlığı kazanan Cemal Can idi. Cemal Can ile birlikte Survivor 2020 finalistleri Barış ve Yasin oldu.

SURVIVOR 2020 SON 3 GÜN PROGRAMI

12 Temmuz Pazar: Yüzleşme konseyi ve sonrasında canlı yayında eleme konseyi. Bu konseyde yapılan bir eleme bir kişi elenecek ve Survivor’da üç kişi kalacak.

13 Temmuz Pazartesi: Kalan üç kişi Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul’a gelecek. Galataport’ta yapılacak büyük finalin ilk gününde canlı yayında bir eleme daha yapılacak. Survivor 2020’de son iki finalist kalacak

14 Temmuz Salı: Survivor 2020’de şampiyonun belli olacağı gün! İstanbul Galataport’ta yapılacak Survivor 2020 Büyük Finali’nde iki yarışmacı için oylama yapılacak. Kim daha çok SMS alırsa Survivor 2020’nin şampiyonu olacak.

SURVIVOR 135. YENİ BÖLÜM FRAGMANI