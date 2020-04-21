Survivor Gizem kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Gönüllüler takımına yedek kadrodan katılan Gizem Birdal, bu hafta eleme potasına adını yazdırdı. İşte Survivor Gizem Birdal hakkında detaylar...

SURVİVOR GİZEM BİRDAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020'de Gönüllüler Takımında yer alan Gizem Birdal 5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. 10 yaşında Bakırköyspor kulübünde basketbola başlayan Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.