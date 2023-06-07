Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? Survivor 2023 ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman ve büyük ödül ne?

Survivor 2023 finali ne zaman yapılacak?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken gözler final tarihine çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacıları finale kalmak için kıyasıya mücadele veriyor. Yeni sezonun final tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023 Survivor final tarihi hakkında merak edilenler...

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