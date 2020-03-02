Survivor Erman neden yok, neden ayrıldı? Survivor Erman diskalifiye mi oldu? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020 Ünlüler kadrosuna yedekten katılan Erman Altıkardeş'ın yarışma içerisindeki agrasif tavırları dikkat çekmişti. Son olarak Yasin Obuz ile yaşadığı tartışma sonrasında izleyicinin de tepkisine yol açmıştı.

SURVİVOR ERMAN NEDEN YOK?



Survivor Erman Altıkardeş neden yok? Sorularının cevabı belli oldu. Survivor'ın 1 Mart 2020 tarihli yayında Erman Altıkardeş'in durumuyla ilgili Acun Ilıcalı açıklamada bulundu. Ilıcalı, "Erman'ın Survivor'a uygun bir yarışmacı olmadığına kanaat getirildi ve Erman Survivor'da olmayacak." dedi.

SURVİVOR ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.