Survivor'da kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'da bu hafta oldukça hareketli anlar yaşandı. Her iki takımda hem ödül oyunlarında hem de dokunulmazlık oyunlarında büğyük bir rekabete girdi. Bu hafta araba ödülü sırasında Hikmet'in geçirdiği sakatlık ise herkesi çok korkuttu. Hikmet'in son sağlık durumu ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Bu hafta eleme adayları Beyaz takımdan belirlenmişti. Ve yapılan halk oylamasında Survivor'a veda eden isim belli oldu. İşte 21 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanından önce ödül oyunu için iki takımda canla başla mücadele etti. Ödül oyununda Siyah takım önde başlarken bir ara Beyaz takım atağa geçti, daha sonra ise ödülü kazanan Siyah takım oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? RİA MI, AFRODİTİ Mİ?

Eleme adayları belirlenirken dokunulmazlığı kaybedenBeyaz takımdan bir Yunan yarışmacı eleneceği için sadece Yunan yarışmacıların ismi yazıldı. Beyaz takımda Afroditi ilk eleme adayı, ikinci eleme adayı ise Ria olmuştu. Bu akşam yapılan halk oylamasının sonuçları açıklandı ve Survivor hayalleirne veda eden isim RİA oldu. Ria arkadaşlarına veda ederek adadan ayrıldı.

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ YARIŞMA DUYURUSU

Acun Ilıcalı eleme adaylarının belirlenmesinin ardından sürpriz bir yarışmayı açıklamıştı. Unutulmaz eski Survivor yarışmacıları 4 günlüğüne adaya gelecek ve yeni yarışmacılarla ayrışacak. Eski yarışmacılara karşı yeni yarışmacılar arasındaki oyunların kazananı ödüllerin de sahibi olacak. Sürpriz yarışmanın önümüzdeki günlerde yapıması bekleniyor.