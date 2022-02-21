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Survivor eleme adayları kimler oldu, potaya kim girdi? 21 Şubat 2022 Survivor kim elendi, kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor eleme adayı yarışmacı...

Survivor eleme adayları kimler oldu, potaya kim girdi? 21 Şubat 2022 Survivor kim elendi, kim gitti?

Survivor 2022'de heyecan bu akşam bir kez daha devam ediyor. Çarşamba günü yapılacak eleme öncesi sürgün adasına gidecek olan 3. ve 4. yarışmacı bugün belli oldu ve böylelikle haftanın 4 eleme adayı açıklanmış oldu. Peki Survivor'da yeni eleme adayları kimler oldu?

21.02.2022 - 23:54 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Haftanın ilk iki eleme adayı Yunus Emre ve Yasin oldu. 21 Şubat akşamı yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Survivor ikinci eleme adayının belirlendiği ada konseyinde ortalık karıştı. Peki Survivor dokunulmazlığı kim aldı, sürgüne hangi yarışmacı gitti? 21 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

    SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor All Star 2022 yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Ada konseyinde elenen isim Çarşamba günü belli olacak.

  • SURVİVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu.

    Haftanın ilk 2 dokunulmazlığı kaybettikleri için yarın performans 1.si 1 aday daha çıkaracak ve Gönüllülerde bu hafta en az 3 aday kesin olarak potaya çıkmış olacak.

  • SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da 6. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu dün akşam oynandı ve kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllülerden 2. eleme adayı ise Yunus Emre'den sonra Yasin oldu...

  • SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Yapılan açık oylama sonucunda sürgüne giderek haftanın 3. eleme adayı olan yarışmacısı Nagihan Karadere oldu.

  • SURVIVOR'DA DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu!

     

     

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