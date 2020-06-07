Survivor eleme adayları kimler? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? soruları, izleyicilerin gündeminde. Artık her takımda sadece 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da adım adım finale yaklaşılıyor. Bu nedenle yarışmacılarda gerilim ve rekabet oldukça yüksek. Dünkü dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı bugünkü dokunulmazlığı için her şeylerini ortaya koydu. Ünlüler takımı ise bu hafta eksilmeden devam etmek istediği için elinden geleni yaptı. İşte 7 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivopr eleme adayları...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda gerilim ve rekabet oldukça yüksekti. Gönüllüler takımı bugün önde götürdükleri dokunulmazlık oyununda 9 - 6 skora kadar geldi. Ancak o aşamadan sonra Ünlüler takımı atağa geçti ve skoru 9 - 8'e getirmeyi başardı. Ancak Gönüllüler takımı Ardahan'ın Yunus Emre'ye karşı aldığı galibiyetle bu akşamki dokunulmazlığı kazanmayı başardı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ilk eleme adayı dün akşam belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında ise Mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olacak ismi yazdılar. Ada konseyi öncesinde aldıkları karara göre Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

Bugün ise Kırmızı takım eleme adayını belirleyecek. Adaylar belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

SERCAN - EVRİM ARASINDA GERGİNLİĞİ BUGÜNE DE YANSIDI

Dün dokunulmazlık oyunu finalinde Sercan ile Evrim karşı karşıya geldi. Sercan'ın kazanmasının ardından Evrim ile arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle kriz sona erdi. Ancak aynı gerilim bugün diğer tüm yarışmacılara da yansıdı. Dokunulmazlık oyunu boyunca neredeyse tüm yarışmacılar birbirleriyle atıştı. Özellikle Sercan ile YAsin arasında ipler iyice gerildi.