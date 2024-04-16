Survivor 2024 All Star yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada dün akşam mavi takım ve kırmızı takım üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için sahaya çıktı. Kıran kırana geçen mücadelelerde tansiyon yükseldi. Dokunulmazlığa eski Milli futbolcu Sercan Yıldırım ile Ogeday Girişken arasındaki tartışma damga vurdu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, dün akşam dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, konuya dair detaylar...