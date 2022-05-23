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Survivor eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti? 23 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Survivor eleme adayı olan dördüncü isim 112.yeni bölümün ardından netlik kazanacak. İşte, Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve dördüncü eleme adayı...

23.05.2022 - 18:39 | Güncelleme: TELEVİZYON ABONE OL

  • Survivor 2022 All Star mücadelesi tüm heyecanlıyla devam ederken 23 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan programın yeni bölümde dördüncü eleme adayı netlik kazanacak.  Eleme potasında Berkan, Ayşe ve Hikmet yer alırken haftada dört kez oynanan dokunulmazlık oyununun sonuncusu bu akşam ekrana gelecek. 23 Mayıs dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve dördüncü eleme adayı olan isim, kıyasıya rekabetin ardından belli olacak.  İşte, detaylar...

  • SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 23 MAYIS?

    Survivor 23 Mayıs Pazartesi akşamı oynanan oyunun ardından dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak.

    Survivor programının 22 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olurken 23 Mayıs günü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

  • SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 23 MAYIS?

    Survivor 112. yeni bölümde dördüncü eleme adayı olan isim belli olacak. İlk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı Ayşe olurken Survivor üçüncü eleme adayı ise Hikmet oldu.

  • SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim Salı günü belli olacak. Eleme potasında Berkan, Ayşe ve Hikmet yer alırken adaya veda eden isim henüz belli olmadı.

  • SURVİVOR YENİ KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

    ÜNLÜLER

    Adem

    Sude

    Sema

    Anıl

    Batuhan

    Ayşe

    GÖNÜLLÜLER

    Atakan

    Nagihan

    Ogeday

    Berkan

    Hikmet

    Evrim

    Nisa

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