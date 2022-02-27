Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Haftanın ilk eleme adayı dün oynanan oyun sonrası belli oldu ve Gönüllüler takımından Evrim sürgün adasına gitti. 27 Şubat akşamı yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Survivor ikinci eleme adayının belirlendiği ada konseyinde ortalık karıştı. Peki Survivor dokunulmazlığı kim aldı, sürgüne hangi yarışmacı gitti? 27 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor All Star 2022 yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Ada konseyinde elenen isim Çarşamba günü belli olacak.