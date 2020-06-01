Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler büyük ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 94. son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Survivor'da dün akşam üçüncü eleme adayı Gönüllüler takımında belli oldu. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı 1 Haziran? Survivor eleme adayları kimler? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler takımında ödül oyununu kazanan takım belli oluyor...
SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı, haftalık takımların ne zaman belirleneceğini açıkladı. 31 Mayıs Pazar Survivor 93. bölümde iki takım arasında 4. kez dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı, dördüncü kez dokunulmazlığı kaybedince eleme potasına takım olarak gitmek zorunda kaldı. Bu durumda Ünlüler takımının üç kişiye düşmesi kesinleşti. Bu durumda Ünlüler ve Gönüllüler takımı birleşecek ve yeni iki farklı takım oluşturulacak. Survivor 2020 son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, haftalık olarak oluşturulacak yeni takımların Çarşamba günü yapılacak ada konseyinde belirleneceğini açıkladı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Survivor'da eleme adayları her hafta yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oluyor. Bayram haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta eleme gerçekleşmeyen Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda Elif ve Yunus Emre ilk eleme adayları oldular.
SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2020'nin 92. bölüm konsey toplantısı gerçekleşti. 3. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Survivor 2020’nin 92. Bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Survivor’da haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. 3. eleme adayı Aycan oldu.
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