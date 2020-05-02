TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor 2020'nin 64. bölümününde 1. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazanacak? 1. dokunulmazlık oyunu sonra konseyde birinci eleme adayı kim olacak? Gönüllüler takımından Survivor Nisa konseyde ne konuşacak?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 64. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler kritik bir dokunulmazlık oyunu oynayacak. Takımlarda sayıların azaldığı bu zamanlarda artık her dokunulmazlık oyunu daha önemli hale geldi. Survivor yeni bölüm tanıtımında Mert’in oyun sonrasında sakatlığı ve Nisa için söylediği sözler izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ada konseyinde Yunus Emre’nin sözleri kime merak konusu olurken Nisa, konseyde içini dökebilecek mi kararını verdi mi merakla bekleniyor. Survivor 2020’de haftanın ilk dokunulmazlığı Ünlülerin mi Gönüllülerin mi olacak? Haftanın ilk eleme kim olacak? Temponun ve heyecanın iyice yükseldiği Survivor’da yeni bölüm 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’da TV8’de…

SURVIVOR’DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin 1 Mayıs Cuma günü ekrana gelen 63. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler erzak oyunu mücadelesi verdi. Ada şartlarında çok önem taşıyan birçok meyve ve sebzeyi içeren erzak paketini kazanmak isteyen iki takımın yarışmacıları arasında kıyasıya bir oyun ekrana geldi. Günün sonunda Survivor’da erzak oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVIVOR’DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Survivor’da hafta Cuma günü erzak oyunu ile başlıyor. Bir haftalık erzak paketini kazanmak, Survivor 2020 yarışmacıları için büyük önem taşıyor. Açlıkla mücadelede kendilerine yardımcı olacak erzak paketini kazanmak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, geçen haftada da zor bir rekabete girdiler. Sonunda ise kazanan takım Gönüllüler oldu.

Survivor 2020’de Cumartesi günü haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Geçen hafta dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler için akşam ada konseyinde SMS oylaması yapıldı. Aralarında yaptıkları oylama ile Yunus Emre’yi eleme adayı olarak gösterdiler.

Pazar günü ise Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor’da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşılaşıyor. Bu sefer dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu. Gönüllüler, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde yaptıkları oylama sonucunda Gizem’i eleme adayı olarak gösterdiler.

Pazartesi günü ise Survivor 2020’de çok bir ödülü olan bir oyun oynanıyor. Birleşme partisi sonrasında verilen büyük ödülün ikincisinde kazanan takım; muhteşem bir malikanede bir gece geçirdiler. İçine kurulan lunaparkta sınırsız olarak eğlendiler. Akşam yemeğinde ise muhteşem bir kuzu çevirme bekliyordu. Sabahında ise güzel bir kahvaltı ile güne başladılar. Bu ödülü kazanan takım ise Gönüllüler oldu.

Salı günleri Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler’de iletişim oyunu oynanıyor. Yarışmacılar, uzun zamandır seslerini duymadıkları ya da göremedikleri sevdiklerini bir şekilde duyma veya görme fırsatını yakalayabiliyor. Veyahut sevdikleri ile WhatsApp üzerinden sohbet edebiliyor. Geçtiğimiz Salı iletişim oyununu kazanan Gönüllüler takımı, beş arkadaşı ile kurdukları WhatsApp grubu üzerinden sohbet etme imkanı buldu. Salı günü kritik bir eleme konseyi toplanıyor. Burada Cumartesi – Pazar günleri yapılan halk oylaması sonuçları açıklanıyor. Haftanın eleme adayları belirlendikten sonra SMS sıralamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor’a veda ediyor. Bu hafta Survivor’dan elenen isim Gönüllüler takımından Gizem Birdan oldu.

Çarşamba günü ise Survivor’da Ünlüler ile Gönüllüler arasında iki farklı ödül oyunu oynandı. İlk olarak takımlar, orman evi ödülünü kazanmak için karşı karşıya geldi. Bayrak yarışına kalan oyunda orman evini kazanan takım Ünlüler oldu. Sonrasında ise iki takım bu sefer MasterChef ödül oyununda karşılaştı. MasterChef’in şefleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, görüntülü olarak bağlanarak yarışmacılara talimat verdiler. Yapılan yemekleri ise Acun Medya ekibi test etti. Acun Ilıcalı’nın başındaki ekibe göre ödülü her iki takım da kazandı.

Perşembe günü ilk olarak Survivor 2020 – Acun Medya voleybol maçı oynandı. Acun Ilıcalı ile Survivor Evrim Keklik arasındaki iddia üzerine iki takım bir kez daha karşılaştı. Bu sefer ikiye iki oynanan maçta Acun Ilıcalı – İrem Kanan’a Evrim – Nisa arasında çok zevkli bir voleybol maçı oynandı. Nefes nefese geçen maçta kazanan takım 3-2 skorla Acun Medya oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, sonrasında Anlat Bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. Karışık dondurma ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, keyifli, eğlenceli geçen oyunda arkadaşlarına kelimeleri tarif etmek için uğraştı. Sonunda galip gelen takım ise Ünlüler oldu.