Survivor 7 Mayıs Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim elendi?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Son elenen isim Poyraz olurken, Almeda yaşanan olaylar sonrasında diskalifiye oldu. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 7 Mayıs Çarşamba günü Survivor'da eleme oldu mu, kim elendi? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
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Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ve Aycan ile Yağmur arasında yaşanancak eleme düellosu gündemdeki yerini aldı. Son elenen isim Poyraz olurken, Almeda'nın diskalifiye olmasıyla olayların perde arkası merak ediliyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat,
Yusuf.
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SURVİVOR ALMEDA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Yaşanan olay sonrasında, Batuhan 2 gün yokluk adasında kalıp, 5 ödülden yararlanmayacak. Almeda ise, diskalifiye olarak yarışmaya veda etti.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen son yarışmacı Poyraz oldu.
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