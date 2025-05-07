Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mayıs Çarşamba Survivor eleme oldu mu, kim elendi?

        Survivor 7 Mayıs Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim elendi?

        Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Son elenen isim Poyraz olurken, Almeda yaşanan olaylar sonrasında diskalifiye oldu. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 7 Mayıs Çarşamba günü Survivor'da eleme oldu mu, kim elendi? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ve Aycan ile Yağmur arasında yaşanancak eleme düellosu gündemdeki yerini aldı. Son elenen isim Poyraz olurken, Almeda'nın diskalifiye olmasıyla olayların perde arkası merak ediliyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

          Survivor'da iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Sedat,

          Yusuf.

        • 5

          SURVİVOR ALMEDA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

          Yaşanan olay sonrasında, Batuhan 2 gün yokluk adasında kalıp, 5 ödülden yararlanmayacak. Almeda ise, diskalifiye olarak yarışmaya veda etti.

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen son yarışmacı Poyraz oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa