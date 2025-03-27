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        Haberler Bilgi Gündem Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 27 Mart Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

        Survivor'da kadınlar haftasındaki haftanın 4. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Bir yandan Pınar ve Batuhan arasında gerginlik büyürken, oyun esnasında Hikmet ve Sema arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti. Peki, 27 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 27 Mart Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:27
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        • 1

          Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bir kişinin adaya veda etmesiyle adım adım finale yaklaşan yarışmacılar 27 Mart Perşembe günü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Peki, 27 Mart Perşembe dokunulmazlık oyununu hangi takım, kim kazandı? İşte Haftanın yeni dokunulmazlık oyunundan son gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da ikinci eleme adayı Tuğba, 3. aday Pınar, 4. eleme adayı ise Yağmur oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Pınar,

          Tuğba,

          Asena,

          Yağmur.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

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