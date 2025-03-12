Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Asena eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...