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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek üçüncü yarışmacıyı takım oylaması sonucunda belirleyecek. İşte 12 Mart 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 19:17 Güncelleme: 12.03.2025 - 19:17
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Asena eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Elif

          Asena

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan Dianzenza oldu.

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