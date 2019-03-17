Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Merak konusu oldu. Survivor 2019'da Türkiye ile Yunanistan arasında muhteşem bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter döken yarışmacılar arasında gerginlikte oldu. Peki, Survivor 2019'da son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da Türkiye ile Yunanistan yarışmacıları dokunulmazlık için yarıştılar. Dün akşam ekranlara gelen Survivor'da ilk dokunulmazlığı Yunan takımı kazanmıştı. 17 Mart Survivor'da ise ilk oyunu 10'a 8 Türkiye kazandı. Son yarışmada ise iki takımdan en iyi yarışmacılar arasında gerçekleşti. Mücadeleyi ise Yunan takımı kazandı.

Böylelikle dokunulmazlık oyununu kazanan Yunan takımı oldu ve Türk takımı ada konseyine giderek eleme adayını belirleyecek.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyunu Türk takımı arasında Kadınlar ve Erkekler olarak ikiye ayrıldı.

Kadınlarda Büşra bireysel dokunulmazlık oyununu kazanırken Erkeklerde ise, Yusuf oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı ada konseyine giderek eleme adayını seçti. Yarışmacılar ilk olarak Atakan'ın ismini verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazan Büşra, Hakan ismini verirken, Yusuf ise Bora ismini verdi.

SURVİVOR ATAKAN SONUCA SİNİRLENDİ!

İlk eleme adayı olan Atakan, isminin açıklandığını öğrenince, "Ben takımım için sakatlandım. Neye göre böyle bir karar verdiler anlamış değilim. Hiç mi vicdanları yok?" diyerek takım arkadaşlarına sitem etti.