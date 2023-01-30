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SURVİVOR'DA ŞAŞIRTAN VEDA! Yusuf Güney elendi mi? Survivor 2023 Yusuf Güney ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu?

Survivor'da şaşırtan veda! Yusuf Güney elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor 2023 ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney gündeme geldi. Survivor programında haftanın ilk eleme adayı belirlenirken peş peşe veda açıklamaları geldi. İşte, Survivor Yusuf Güney elendi mi? sorusunun yanıtı...

Giriş: 30.01.2023 - 02:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Survivor 2023 programında ünlüler takımında mücadele ediyor. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ayrılık haberlerinin ardından bir üzücü haber de Yusuf Güney'den geldi. Survivor 2023'te 1.eleme adayı belli olurken "Survivor 2023 Yusuf Güney elendi mi, ayrıldı mı ve diskalifiye mi oldu?" soruları gündeme geldi. İşte, merak edilenler...

  • YUSUF GÜNEY ELENDİ Mİ, AYRILDI MI?

    Acun Ilıcalı, 29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.

  • YUSUF GÜNEY SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

     

    Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney'de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' ifadelerini kullandı.

  • SURVİVOR 2023 YUSUF GÜNEY KİMDİR?

    5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Yusuf Güney, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan Yusuf Güney, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı. Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

  • 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

    Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da yine Emre Plak'la çıkarıldı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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