Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ev ödülünü hangi takım kazandı? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlü bir ismin Dominik'te bulunan malikanesinde 1 gün geçirmek ve annelerinin seçtiği yemekleri yemek için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Öte yandan yarışma sırasında Yasin ile Barış'ın arasında çıkan kavga güne damgasını vurdu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu hız ve güce dayalı oldu. Ünlüler ve Gönüllüler zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Ünlü bir isminin malikanesinde vakit geçirecek olan takım ise 10'a 8 ünlüler oldu.

SURVİVOR'DA YASİN BARIŞ KAVGASI!

Ödül oyunu sırasında sayı kaybeden ünlüler takımında büyük bir gerginlik yaşandı. Yasin ile Barış yumruklu kavgaya girişti. Acun Ilıcalı'nın müdahalesinin ardından ikilinin tartışması sona ererken, Yasin ve Barış ikisi de bu oyunda diskalifiye oldu. Yarışmacılar ekip tarafından iki ayrı yere gönderildi.