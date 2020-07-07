Survivor 2020'nin 129. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Mavi ve Kırmızı takım mücadele etti. Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu. İşte 7 Temmuz Survivor'da yaşananlar ve SMS sırlaması...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 129. yeni bölümde yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alıp yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Mavi ve Kırmızı takım ödül oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Survivor ödül oyununu 10-3 skorla Mavi takm kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2020 Mavi ve Kırmızı takımdan eleme adayları donulmazlık oyunu ve oylama sonuçlarının ardından Sercan, Yasin ve Berkan oldu. Bu üç yarışmacıdan Sercan Yıldırım adaya veda etti.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI 2020

Survivor'da bu hafta ada konseyinde Mavi ve Kırmızı takımın SMS sıralaması henüz açıklanmadı. Survivor 2020 19. hafta SMS sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da Cumartesi günü haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi.

Pazar akşamı ise haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından belirlendi. Cemal Can, "Limitlerimi en çok zorlayan ismi söylemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde kendimdeki gücü bulabildim. O yüzden Sercan demek istiyorum" dedi. Böylece 2. eleme adayı SERCAN oldu.

Dün akşam haftanın 3. eleme adayını yine dokunulmazlığı kazanan Sercan belirledi. Sercan, "bugün benim için zor bir gün. Eleme adaylarını hem stratejik hem de duygusal bakıyorum. Ama bugün stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum Yasin" diyerek 3. eleme adayını YASİNolarak belirledi. Yasin "bugüne kadar 8 - 9 defa eleme potasına girdim, her defasında da buradan ayrılmadan çıktım. Zaten 6 kişiyiz artık potaya girmem çok normal. Önemli olan bugüne kadar Survivor'a kattılaklarımızdır. Kimin ne yaptığıdır. Benim yaptıklarımı da gördüler. Sercan'a da herhangi bir kızgınlığım yok." dedi.