Survivor 2021 eleme gecesi bu akşam gerçekleşti. 17 Haziran'da Survivor eleme potasına giden adaylar Aleyna, İsmail ve Dora olmuştu. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu.

SURVİVOR 2021 ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da oylama eleme adayları belirlendikten sonra yapıldı. Rakiplerinden daha az oy alan bir kişi Dominik'e veda etti. Son bölümlere Aleyna ve Ayşe'nin aile kavgası damga vurmuştu. 17 Haziran Survivor'da elenen isim Dora oldu.

17 HAZİRAN 2021 EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

KIRMIZI TAKIM

İsmail Balaban

Aleyna

Berkay

MAVİ

Ayşe

Poyraz