Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için mücadele etti. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor'da Sercan ile Barış arasından gerilim artarken dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından bir kişi Survivor eleme adayı oldu. Peki Survivor'da dün akşam kim kazandı? 30 Mart Survivor eleme adayları kimler?

SERCAN İLE BARIŞ ARASINDA GERGİNLİK

Survivor 32. bölümde Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Skor 5-1 Ünlüler lehine iken Parviz - Berkan ile Barış - Yunus Emre sahaya çıktı. Oyun sırasında Barış yere düştüğü bir pozisyonda itiraz edince Sercan sert tepki gösterdi. İkili arasındaki dokunulmazlık oyunu öncesinde başlayan gerginlik bugünkü oyuna da yansıdı. Sercan, Barış'a "Koskoca cüssen var ama her şeye ağlıyorsun" sözleri ile tepkisini gösterdi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, final dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda skorun 1-1'e gelmesi sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı belirlemek için final oyunu oynandı. Bu oyunda takımlar ikişer tane en iyi erkek ve kadın yarışmacılarını belirledi. Skoru 3'e getiren takımın kazanacağı oyun, önceki oyun ile aynı parkurda oynandı fakat atışlar basket potası şeklinde idi. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamak için varların yoklarını ortaya koydular. Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı 3-2 skorla kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Yasin ile Yunus Emre'nin kavgası haftaya damgasını vurdu. Survivor'da ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.

SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 istanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre Açık Öğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya başlamış ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya, 18-19 yaşlarında ise Fashion Week'lerde çıkmaya başlamış.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailesinin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş. Devamında ise MMA dövüşlerine katılmış.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu. Modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine de koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtmektedir.