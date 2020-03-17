Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için mücadele etti. Kyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor'da 7 oyundur kazanamayan Gönüllüler takımından Yasin, Evrim ve Ardahan açlık nedeniyle isyan etti. Survivor'da ilk eleme adayı ise bir önceki akşam yapılan oylama sonucunda belli olmuştu. Peki Survivor'da dün akşam kim kazandı? 16 Mart Survivor eleme adayları kimler?

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

1. Ödül oyunu

Survivor Ünlüler Gönüllüler 21. bölümde takımlar, eğlenceli bir ödül oyunu oynadı. Oyunun ilk devresi başabaş geçti. Fakat ikinci kısmında Ünlüler, rakibine fark atmayı başardı. Skor 9-5 iken Ünlülerden Barış ile Yunus Emre karşılaştı. Takımına oyunu kazandıran sayıyı rakibini kıyasıya bir mücadele sonrasında kazandıran Barış oldu. Survivor 2020'de ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

2. Ödül oyunu

Survivor'da Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, köfte ve patates kızartması ödüllü yemek oyunu için müthiş bir mücadele verdi. Çamurdan havuzdan gibi zorlu engelleri aşılan oyunda mutlu sona erişen takımı son kısımdaki atışlarda başarı belirledi ve ödülü kazanan takım Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Survivor eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Cemal Can'ın gözyaşları konseye damgasını vurdu. Survivor'da dün akşam ilk eleme adayı Cemal Can oldu.

SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.