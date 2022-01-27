Survivor'da Adem, Aycan ve Sema neden yok? sorusu sosyal medyada konuşuluyor. Yaklaşık bir haftadır yarışmada yer almayan Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıkları iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. İşte haberin detayları...

SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

Survivor Ünlüler takımında bulunan üç yarışmacının hasta olduğu için takımda yer almadıkları açıklanmıştı. Konuya dair Survivor ekrana gelen son bölümde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı Adem-Aycan ve Sema yarın takıma katılıyor açıklamasında bulundu. Ayrıca son yedeklerin kadroya katılması ile Survivor ciddi bir sayı ile tam anlamıyla başlamış olacak dedi