Haberler Televizyon Survivor bugün var mı, yok mu? 11 Haziran TV8 yayın akışı Survivor yeni bölüm ne zaman? TV8 ekranlarının vazgeçilmezi Survivor yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Survivor bugün yayınlanacak mı? sorusu ise izleyicileri tarafından merak edildi. 11 Haziran TV8 yayın akışına göre Survivor bu akşam yayınlanmayacak. İşte TV8 yayın akışı Televizyon













Survivor bu akşam var mı, yok mu? 11 Haziran Salı günü ekrana gelmesi beklenen Survivor'dan kötü haber geldi. Survivor bu akşam yayınlanmayacak. TV8 yayın akışına göre Survivor Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Çarşamba-Perşembe günü ekranlarda olacak. TV8 YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 06:30

Oynat Bakalım

Program

07:00

Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

Program

09:15

Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

Program

11:00

Survivor Panorama / Canlı

Program

13:30

Gerçeğin Peşinde / Canlı

Program

15:45

Yemekteyiz / Yeni Bölüm

Yarışma

20:00

Düğün Dernek 2: Sünnet

Sinema

00:15

Yemekteyiz

Yarışma

02:45

Gel Konuşalım

Program

04:00

Gerçeğin Peşinde

Program GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Survivor bugün var mı, yok mu? 11 Haziran TV8 yayın akışı Survivor yeni bölüm ne zaman?

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