Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 21 Ocak Salı 2025 Survivor potaya kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...