Survivor neden yok? 22 Ocak Çarşamba yarın Survivor yayınlanacak mı?
"Survivor yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek mi?" araştırmaları hız kazandı. Yayın akışında yer alan ve fragmanı yayınlanan TV8 programı Survivor bugün yayınlanmıyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu yarışma programının yarın olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor neden yok? Survivor yarın yayınlanacak mı? İşte detaylar...
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Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha kadınlar haftasında ikinci dokunulmazlık için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 21 Ocak Salı 2025 Survivor potaya kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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21 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
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20 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da eleme adayı Göksu oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ 19 OCAK?
Survivor'da elenen isim Kaan Kazgan oldu.