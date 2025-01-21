Galatasaray: 3 - Dinamo Kiev: 3 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırladı. 6 gol çıkan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

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G.Saray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 21'de Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada ise Victor Osimhen (p) kaydetti. Kiev'in golleri ise 45. dakikada Vladyslav Vanat ile 68. ve 81. dakikalarda Andriy Yarmolenko'dan geldi.

Bu sonucun ardından G.Saray 13 puana yükseldi. İlk puanını alan Dinamo Kiev ise 1 puana ulaştı. Turnuvanın 8. ve son maçında G.Saray deplasmanda Ajax'a konuk olacak. Dinamo Kiev ise sahasında RFS'yi ağırlayacak.

TARAFTARLARDAN 5. YILDIZ HEDEFİ Galatasaray taraftarları, sezon sonunda Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefini belirten pankartlara yer verdi. Taraftarlar, kale arkasında "Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım" yazılı pankart açtı.

BAŞKAN ÖZBEK'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Galatasaray taraftarları, ameliyat edilen başkan Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı verdi. Sarı-kırmızılı taraftalar, bağırsak ameliyatı geçiren Özbek için kale arkasında, "Geçmiş olsun Dursun başkan" yazılı pankarta yer verdi.

OKAN BURUK İLK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının ilk 11'ini koruyarak müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torrerira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakika sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda savunmada Vivcharenko kale çizgisinde kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 6. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu'nun vuruşunda savunmadan seken top Abdülkerim Bardakcı da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmada Tymchyk'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45. dakikada sağ taraftan Buyalskyi'nin pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Vanat, kaleci Muslera'yı da geçip sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1 49. dakikada sağ taraftan Mertens’in kullandığı kornerde Abdülkerim Baradakcı’nın kafa vuruşu sonrasında Barış Alper Yılmaz, arka direkte Tymchyk’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Kristo Tohver, Barış Alper Yılmaz’a elle müdahale ettiğini işaret ederek, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Hakem Kristo Tohver, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Barış Alper Yılmaz’a gösterdiği kartı iptal ederek penaltı noktasını gösterdi. 53. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

63. dakikada sağ taraftan Barış Alper Yılmaz’ın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Neshcheret son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 68. dakikada sağ taraftan Pikhalonok’un kullandığı köşe vuruşunda Yarmolenko’nun arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2 81. dakikada sağ kanattan Buyalskyi’nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Yarmolenko, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera’nın sağından ağlara gönderdi. 3-3 90+3. dakikada sağ kanattan Yusuf Demir’in yaptığı ortada kale önünde Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Neshcheret’de kaldı.