Survivor Berkan Karabulut kimdir?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Berkan Karabulut araştırılıyor. Fitness eğitmeni olan Berkan Karabulut, yedeklerden katıldığı Survivor 2020’de performansıyla ile adından çokça söz ettirmişti. Peki, Berkan Karabulut kimdir? İşte Survivor Berkan hayatı hakkında...
SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Çok sık okul değiştirmiştir. Bunun nedeni basketbol ile de ilgilendiği için en iyi basketbol takımlarının olduğu okullara gitmiştir. 7 yaşında iken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı ile yakından ilgilenmiştir.
İstanbul’un en iyi basketbol takımlarında yer almıştır. 2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. 2011 senesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okumaya başlamıştır. 2015 senesinde eğitimini başarı ile tamamlamış ve mezun olmuştur.
2013 senesinde fitness eğitmenliği yapmaya başlayan Karabulut, 1.5 yıl spor eğitmenliği yapmıştır. Daha sonra da tanıdığı biri ile ortaklık yapmış ve İstanbul Kuruçeşme‘de spor salonu açmıştır. Berkan Karabulut, 25 Aralık 2015 tarihinde kendi spor stüdyosunu kurmuştur.
SURVİVOR 2020’YE DAMGA VURMUŞTU!
6 Şubat 2020 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan “Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler” yarışma kadrosuna yedek oyuncular arasında dahil olmuştur. Sonrasında Gönüllüler takımına geçen yarışmacı, sezonu dördüncü olarak bitirdi.
SURVİVOR BERKAN EVLİ Mİ BEKAR MI?
Survivor yarışmacılarının özel hayatları da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor Berkan Karabulut, bekardır. Fakat Lale Zuzanna Onuk ile ilişkisi yaşamaktadır.
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