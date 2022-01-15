Survivor Atakan kimdir?

Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor Atakan Arslan ne zaman şampiyon oldu, eşi kim? - Biyografisi

Survivor 2022, All-Star formatı ile ekranlara gelecek. Yarışmanın Ünlüler takımında yer alan isimlerden birisi de Atakan Arslan oldu. Atakan Arslan'nın hayatı, yaşı, boyu, mesleği ve sevgilisi gibi özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İşte, Survivor Atakan Arslan'nın hayatı ile biyografisi...

SURVİVOR ATAKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

SURVİVOR ATAKAN NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Avatar lakaplı Atakan Arslan, Survivor 2016'da şampiyon olmuştur.

SURVIVOR ATAKAN EŞİ KİM?

Survivor 2016'nın şampiyonu boksör Çağan Atakan Arslan, 2017 senesinde Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 senesinin Haziran ayında ise Leon Aslan Arslan isimli çocuğu dünyaya gelmiştir.