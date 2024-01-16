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        Haberler Televizyon Survivor All Star 4. dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star son dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Çetin ada koşulları ve zorlu parkurlarıyla Survivor'da tansiyon yükseliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip haftanın 4. eleme adayını belirleyecek. Hatırlanacağı gibi Survivor'da adaya veda eden ilk isim Doğukan Manço olmuştu. İşte 16 Ocak Salı Survivor All Star haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 20:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:15
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        • 1

          Survivor heyecanı haftanın dördüncü dokulmazlık oyunu ile devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, üçüncü eleme adayı Berna olmuştu. Peki, "Survivor All Star 4. dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 16 Ocak 2024 Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeleri...

        • 2

          16 OCAK 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 4

          SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?

          MAVİ TAKIM

          Ogeday Girişken

          Yiğit Poyraz

          Seda Ocak

          Yunus Emre

          Damla Can

          Begüm Yücetan

          Yasin Obuz

          Seda Aktuğlu

          Sahra Işık

          Hakan Hatipoğlu

          Nefise Karatay

          Furkan Kızılay

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Nagihan Karadere

          Nihat Altınkaya

          Bozok Gören

          Turabi Çamkıran

          Gizem Memiç

          Doğukan Manço (Elendi))

          Sercan Yıldırım

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Berna Gözbaşı

          Ersin Korkut

          Merve Aydın

          Özgür Tetik

        • 6

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivor'da ilk hafta adaya veda eden isim Doğukan Manço oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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