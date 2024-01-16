Survivor heyecanı haftanın dördüncü dokulmazlık oyunu ile devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, üçüncü eleme adayı Berna olmuştu. Peki, "Survivor All Star 4. dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Ocak Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 16 Ocak 2024 Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeleri...