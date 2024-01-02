NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitimi sürdürüyor. Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.