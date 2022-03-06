Tv 8 erkanlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bireysel dokunulmazlık oyunları sonrası Survivor birleşme partisine gidecek yarışmacılar belli oluyor. Dokunulmazlık oyununu kazanarak birleşme partisine gitmeyi garantileyen ilk isimler Berkan ve Elif olmuştu. Peki, Survivor'da birleşme partisi ikinci oyunu kim kazandı? İşte, 5 Mart Survivor birleşmeyi garantileyen isimler...