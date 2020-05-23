Survivor 2020'nin 85. bölümünde 2. dokunulmazlık avantaj oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Sorusu merak ediliyordu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan ekip ve eleme adayı belli oldu. İşte 23 Mayıs Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 85. bölümde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ada konseyinde yapılan oylama sonucu Yunus Emre ilk eleme adayı oldu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 23 Mayıs Cumartesi günü Survivor 85. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.